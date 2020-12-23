"Автомобилист" расторг контракт с Сетдиковым: нападающий остался должен клубу

ХК "Автомобилист" и нападающий Никита Сетдиков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, по условиям расторжения форвард должен выплатить компенсацию клубу. Ее сумму в "Автомобилисте" не уточнили.

Никита Сетдиков перешел в систему уральской команды в 2017 году. Основную часть того сезона он провел в "Горняке", где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах.

В составе "Автомобилиста" в КХЛ нападающий сыграл 20 матчей. Голов не забивал, но сделал одну голевую передачу, а его показатель полезности составил -6. В текущем сезоне Никита был опять командирован в "Горняк", за который в ВХЛ провел 28 игр, набрав 20 (8+12) очков.

Напомним, недавно "Автомобилист" покинули нападающий Джефф Плэтт и защитник Денис Бодров. С обоими игроками клуб также расторг контракты.