2021-й год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил 2021-й год в Свердловской области Годом медицинского работника. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня, 23 декабря, о своем решении губернатор рассказал участникам традиционного новогоднего приема общественности. На этот раз он прошел в оффлайн и онлайн-форматах.

"Уходящий 2020-й год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. Но мы справились, иначе и не могло быть. Я хочу от всей души поблагодарить всех вас, всех жителей Свердловской области за понимание, терпение и доверие.

Особая благодарность – нашим медикам. Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники лабораторий и служб "скорой помощи" противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021-й год в Свердловской области Годом медицинского работника", - заявил со сцены Евгений Куйвашев.

По его поручению правительство региона и главы муниципалитетов подготовят и воплотят в жизнь план мероприятий на предстоящий год.

Также по традиции губернатор вручил награды уральцам. В числе награжденных оказался главный врач городской клинической больницы №40 Александр Прудков, которому был вручен знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью".