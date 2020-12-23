23 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Церемония награждения медицинских работников Свердловской области (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

2021-й год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил 2021-й год в Свердловской области Годом медицинского работника. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня, 23 декабря, о своем решении губернатор рассказал участникам традиционного новогоднего приема общественности. На этот раз он прошел в оффлайн и онлайн-форматах.

"Уходящий 2020-й год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. Но мы справились, иначе и не могло быть. Я хочу от всей души поблагодарить всех вас, всех жителей Свердловской области за понимание, терпение и доверие.

Особая благодарность – нашим медикам. Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники лабораторий и служб "скорой помощи" противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021-й год в Свердловской области Годом медицинского работника", - заявил со сцены Евгений Куйвашев.

Церемония награждения медицинских работников Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По его поручению правительство региона и главы муниципалитетов подготовят и воплотят в жизнь план мероприятий на предстоящий год.

Также по традиции губернатор вручил награды уральцам. В числе награжденных оказался главный врач городской клинической больницы №40 Александр Прудков, которому был вручен знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью".

Церемония награждения медицинских работников Свердловской области(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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2021-й год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника

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Теги: Год медицинского работника, Куйвашев, Свердловская область



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