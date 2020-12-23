Более 3,5 тысяч доз "Спутник V" доставлено в регион для вакцинации свердловчан

На территорию Свердловской области доставлена новая крупная партия вакцин от коронавируса "Спутник V", которая насчитывает 3 тыс. 550 доз. Таким образом, для вакцинации населения в регион поступило свыше 6,5 тыс. доз препарата против COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, основную часть партии распространят между медучреждениями уральской столицы. Остальная часть уйдет в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты.

Данную вакцину также планируют поставить областным жителям, подавшим соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122.