23 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Более 3,5 тысяч доз "Спутник V" доставлено в регион для вакцинации свердловчан

На территорию Свердловской области доставлена новая крупная партия вакцин от коронавируса "Спутник V", которая насчитывает 3 тыс. 550 доз. Таким образом, для вакцинации населения в регион поступило свыше 6,5 тыс. доз препарата против COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, основную часть партии распространят между медучреждениями уральской столицы. Остальная часть уйдет в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты.

Данную вакцину также планируют поставить областным жителям, подавшим соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122.

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Более 3,5 тысяч доз "Спутник V" доставлено в регион для вакцинации свердловчан

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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