Началось голосование за логотип 300-летия Нижнего Тагила

Стартовало голосование за лучший логотип 300-летнего юбилея Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на суд тагильчан вынесено несколько вариантов.

Во вторник свои разработки презентовали представители Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника "Горнозаводской Урал", МБУ "Центр развития туризма" и факультета художественного образования НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ". Еще один вариант под названием "Город с башней на горе" предложили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин.

После презентации проектов члены комиссии высказали свое мнение, а глава города Владислав Пинаев поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке предложений по символике к 300-летию Нижнего Тагила.

"Мы выслушали профессионалов, экспертов, и хотелось бы узнать мнение тагильчан. Все предложенные эскизы будут вынесены на голосование, итоги подведем 25 января", - заявил мэр.

Посмотреть варианты логотипа к 300-летию и проголосовать за лучший можно на официальном сайте города.

Напомним, Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской области и крупнейший промышленный центр Урала – был основан в 1722 году.