Количество зараженных коронавирусом свердловчан превысило отметку в 55 тысяч

На территории Свердловской области зарегистрировано еще 402 случая заражения коронавирусной инфекцией, из-за чего общее количество заболевших составляет 55 тыс. 341 человек.

Диагноз подтвердился у 165 жителей Екатеринбурга, остальные заболевшие из: Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, за последние сутки из медучреждений было выписано еще 405 пациентов, увеличивая общее количество оправившихся от болезни до 47 тыс. 658. При этом общее число смертей увеличилось еще на 16 и теперь составляет 1 тыс. 376.

Из 586 пациентов в тяжелом состоянии, 348 из находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 230 – на аппаратах ИВЛ. 1 тыс.73 пациента в состоянии средней степени тяжести наблюдаются в государственных медучреждениях. Еще 2 тыс. 436 таких же пациентов – в муниципальных.