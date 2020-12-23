Футболисты "Урала" будут готовиться ко второй части сезона в ОАЭ и Турции

Екатеринбургский ФК "Урал" начнет подготовку ко второй части сезона 14 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в этот день команда соберется в Екатеринбурге, где в течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование и сдадут тесты на коронавирус. Затем 17 января подопечные Юрия Матвеева отправятся на сборы.

Всего команда проведет два учебно-тренировочных сбора: первый запланирован в ОАЭ, второй – в Турции. Во время них уральцы планируют провести шесть контрольных игр. Соперники станут известны позже.

Первый матч второй части сезона футболисты "Урала" проведут 20 или 21 февраля в Уфе, где сыграют против местной команды в рамках 1/8 финала Кубка России.

Напомним, недавно в Российском футбольном союзе официально признали, что арбитр матча ЦСКА – "Урал" Алексей Сухой допустил целый ряд ошибок, которые напрямую повлияли на результат игры.