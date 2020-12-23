23 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
новый год, корпоратив, праздник, веселье, вечеринка (2014) | Фото:ay-tour.ru

67% свердловчан останутся без новогоднего корпоратива

Из тех, кто наверняка не будет праздновать, 42% сообщили, что подобные мероприятия в их рабочем коллективе не приняты, а еще 58% назвали главной причиной пандемию коронавирусной инфекции.

В этом году новогодние корпоративы отметят только 12% жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter со ссылкой на опрос собственной службы исследований. При этом 67% уже определились, что откажутся от празднования наступающего праздника в кругу своих коллег. 22% находятся пока в подвешенном состоянии, оставляя решение вопроса "на потом".

"Независимо от того, будет корпоратив или нет, в большинстве компаний Среднего Урала сотрудники намереваются сделать друг другу подарки: всего 30% опрошенных сообщили, что у них вообще нет подобной традиции – и это самый низкий показатель в стране. 41% делают друг другу подарки по желанию, 15% играют в "Тайного Санту". Еще 16% рассказали, что их начальство дарит подарки всем подчиненным, а вот 4%, наоборот, сообщили, что у них принято дарить подарок руководству. 1% опрошенных рассказали, что у них работе все дарят подарки всем", - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Вне зависимости от празднования корпоратива, большинство все же намеревается поздравить своих коллег посредством подарков. Так 24% свердловчан намерены потратить на подарки менее 500 рублей, 30% - от 500 до 1 тыс. рублей, 9% - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 1% - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. 26% вообще не планируют на это тратиться.

Напомним, что в аналогичном опросе прошлого года, 78% жителей Среднего Урала выбрали денежную премию взамен проведения новогоднего корпоративы. По этому параметру регион занял третье место в стране, после Ульяновской и Омской области. И только 13% проголосовали за совместное празднование Нового года вместе со своими коллегами.

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67% свердловчан останутся без новогоднего корпоратива

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Теги: Новый год, корпоратив, опрос



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