23 Декабря 2020
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Происшествия Пермский край
злая собака (2013) | Фото:

В Краснокамске мошенник оставил себе деньги, полученные на отлов бездомных собак

В Краснокамске (городе-спутнике Перми) ранее судимого директора ООО ПК "Комфорт" наказали за мошенничество с отловом бездомных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.
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По версии следствия, он в апреле 2018 – мае 2019 гг. заключил с МКУ "Служба заказчика" договор об отлове бездомных собак и их содержании. Однако на деле все документы оказались поддельными, а директор "увёл" из бюджета Краснокамска 121 тыс. руб. Суд, учитывая судимость по ранее вынесенному приговору Карагайского районного суда от 24 сентября, приговорил подсудимого к году и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом в 20 тыс. руб.

Добавим, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Одно из нападений бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря 2019 г., пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Экс-губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а учёные рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки. В декабре 2019 г. животные вышли на "митинг" к зданию краевого парламента.

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В Краснокамске мошенник оставил себе деньги, полученные на отлов бездомных собак

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Теги: бродячие собаки, МКУ Служба заказчика, срок, ООО ПК Комфорт



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