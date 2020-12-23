Авен считает последние годы потерянными для российской экономики

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает последние годы потерянными для российской экономики в части уровня инвестиций и доли доходов населения от предпринимательства.

По словам банкира, за последние десять лет экономическая модель России пережила трансформацию, отличительной чертой которой стало таргетирование инфляции. Однако "подавление" инфляции, как и в других странах, замедлило рост ВВП.

При этом он рассчитывает, что "2021 год будем годом восстановительного роста" при отсутствии новых локдаунов и массовой остановки производств.

Ранее в Центробанке заявили, что экономика страны начнет восстанавливаться в первом квартале 2021 года. По данным регулятора, в октябре выпуск продукции в базовых отраслях экономики продолжил снижаться в годовом выражении. Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет ближе к 4% с учетом данных за третий квартал и октябрь.