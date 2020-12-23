В перечень приоритетных инвестпроектов Свердловской области вошли две новых компании

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области пополнили две новых компании. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Комиссия по приоритетным инвестпроектам одобрила присвоение статуса их участника компаниям "Гидронт" и "Эко Пак Урал". Общий объем их инвестиций составляет свыше одного миллиарда рублей.

"Оба проекта проходят по направлению "новое строительство". Проекты ориентированы на применение новых технологий и выпуск конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции", - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Так, компания "Гидронт" с января 2019 года реализует проект "Организация производства по импортозамещению гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников". Предполагается до декабря 2023 года провести роботизацию предприятия, внедрить цифровые технологии, расширить станочный парк и производственные масштабы. Инвестиции в проект составят 302 миллиона рублей, планируется создать 20 новых постоянных рабочих мест.

В свою очередь, "Эко Пак Урал" реализует проект "Строительство завода по производству гофрокартона". Предполагается в 2023 году за счет использования новых технологий и автоматизации производства нарастить объем выпуска продукции. Стоимость проекта оценивается в 752 миллиона рублей, планируется создать 100 новых постоянных рабочих мест.

Глава свердловского Мининвеста сообщила, что с учетом двух новых участников перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории Среднего Урала расширится до 16.

"Участники приоритетных инвестиционных проектов осуществляют деятельность на территории 10 муниципальных образований. Общий объем инвестиций с начала реализации проектов составил 78,9 миллиарда рублей, создано 1 тыс. 396 новых рабочих мест. Участники перечня получают налоговые льготы в части налога на прибыль и налога на имущество. Показатель эффективности этой меры высокий: на один рубль преференций поступает 5,5 рублей налоговых отчислений, привлекается 9,4 рубля инвестиций", - добавила Виктория Казакова.