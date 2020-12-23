На Средний Урал поступило 114 единиц лесопожарной техники в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта "Экология" на территорию Среднего Урала прибыло еще 114 единиц лесопожарной техники и 1342 единицы лесохозяйственного спецоборудования. До конца года "Уральская база авиационной охраны лесов" региона получит еще 219 единиц спецоборудования, включающих в себя резервуары для воды, воздуходувки, мотопомпы, зажигательные аппараты и рукавные разветвители.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, общие затраты в 2020 г. на закупку противопожарного оборудования обошлись федеральному бюджету в 125 млн руб. На эти деньги регион приобрел 13 грузовых автомобилей, шесть сельскохозяйственных тракторов, 35 квадроциклов, 35 автомобильных прицепов, один седельный тягач, один полуприцеп-тяжеловоз, 10 автобусов, снегоход, шесть прицепов для перевозки водной техники и шесть катеров.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, нацпроект только за два года помог обновить парк лесопожарной техники Уральской авиабазы на 65%. Полное обновление запланировано до 2024 г.

Благодаря оперативным действиям специалистов Уральской авиабазы и арендаторов лесных участков в день обнаружения в этом году удалось потушить около 70% всех возгораний в лесу. Новая техника значительно помогла в данном процессе, обеспечив мобильность специалистов и продемонстрировав надежную работу при тушении лесных пожаров.