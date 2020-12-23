23 Декабря 2020
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Конгресс-холл, &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" признан лучшим конгрессно-выставочным центром России

Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" получил ведущую российскую награду в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, екатеринбургский МВЦ признан победителем в номинации "Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр". В борьбе за престижную профессиональную награду в этом году боролись 94 профильные компании – business travel-агентства, организаторы конференций и инсентив-программ, конгрессные гостиницы и центры, региональные и зарубежные офисы по туризму и конвеншен-бюро, разработчики профессиональных онлайн-продуктов. География соискателей RBT&MA традиционно охватила практически всю Россию – от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи.

За три месяца голосования за претендентов в 11 номинациях было подано 75 тыс. 230 голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в составе которого свыше 100 признанных профессионалов рынка MICE&BT.

(2019)|Фото: Накануне.RU

"Для нас победа в этой номинации – большая честь, это заслуженное признание всех возможностей нашей площадки и высокая оценка работы команды Свердловской области, которая занимается конгрессно-выставочной деятельностью. Особенно в этот сложный для нашей отрасли год.

В 2020 году мы научились успешно работать в новых условиях: провели десятки деловых и развлекательных мероприятий с соблюдением высокого уровня эпидемиологической безопасности. И мы с большим оптимизмом смотрим в 2021 год", - прокомментировал генеральный директор "Екатеринбург-ЭКСПО" Игорь Данилов.

Russian Business Travel & MICE Award – награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал conference.ru. Проект реализуется при поддержке Ростуризма.

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МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" признан лучшим конгрессно-выставочным центром России

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Теги: Екатеринбург-ЭКСПО, центр, лучший, награда



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