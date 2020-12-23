В Екатеринбурге напали на инкассатора, приехавшего в магазин за выручкой

В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства нападения на инкассатора.

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Ранее в СМИ появилась информация, что вечером 22 декабря у магазина "Монетка" на улице 40-летия Октября неизвестный пытался забрать деньги у инкассатора, приехавшего за выручкой. По словам очевидцев, злоумышленник брызнул в глаза сотруднику из перцового баллончика и хотел вырвать у него сумку с наличными, но сделать этого ему не удалось. Сразу после нападения преступник скрылся.

Как рассказали Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, сообщений и заявлений по данному факту в органы внутренних дел не поступало.

"Информация об инциденте с работником службы инкассации, опубликованная в СМИ, зарегистрирована. По ней сотрудниками отдела полиции №15 проводится проверка, выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию", - отметили в МВД.

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.