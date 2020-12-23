23 Декабря 2020
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Спорт
Лионель Месси, нападающий ФК Барселона (2018) | Фото: twitter.com/FCBarcelona

Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Аргентинец Лионель Месси установил очередной личный рекорд.

Накануне 33-летний футболист отличился в матче с "Вальядолидом" (3:0) в чемпионате Испании, забив свой 644 гол за "Барселону". Таким образом, аргентинец превзошёл рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб. Бразилец с 1956 по 1974 год выступал за "Сантос" и отличился 643 раза, отмечает портал championat.com.

В этом сезоне в 18 матчах за каталонский клуб во всех турнирах Месси отличился 10 раз и сделал 5 результативных передач.

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Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

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Теги: Лионель Месси, Пеле, голы, клуб, рекорд, Барселона, Сантос



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