Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Аргентинец Лионель Месси установил очередной личный рекорд.

Накануне 33-летний футболист отличился в матче с "Вальядолидом" (3:0) в чемпионате Испании, забив свой 644 гол за "Барселону". Таким образом, аргентинец превзошёл рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб. Бразилец с 1956 по 1974 год выступал за "Сантос" и отличился 643 раза, отмечает портал championat.com.

В этом сезоне в 18 матчах за каталонский клуб во всех турнирах Месси отличился 10 раз и сделал 5 результативных передач.