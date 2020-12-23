23 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
прорубь, лед (2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки из-за полигона ТБО под Екатеринбургом

На Среднем Урале природоохранная прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, из СМИ стало известно о загрязнении реки Крутиха. Утверждается, что это могло произойти из-за возможного нарушения правил эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Северный".

Сейчас Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, к которой привлекла специалистов из Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Экспертами будут отобраны пробы воды и проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба окружающей среде.

Напомним, в ноябре Роспотребнадзор собирался привлечь "Спецавтобазу" к ответственности за новые нарушения на полигоне "Северный" под Екатеринбургом. Позже на предприятии заявили, что устранили их.

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Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки из-за полигона ТБО под Екатеринбургом

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Теги: прокуратура, река, полигон



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