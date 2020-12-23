Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки из-за полигона ТБО под Екатеринбургом

На Среднем Урале природоохранная прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, из СМИ стало известно о загрязнении реки Крутиха. Утверждается, что это могло произойти из-за возможного нарушения правил эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Северный".

Сейчас Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, к которой привлекла специалистов из Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Экспертами будут отобраны пробы воды и проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба окружающей среде.

Напомним, в ноябре Роспотребнадзор собирался привлечь "Спецавтобазу" к ответственности за новые нарушения на полигоне "Северный" под Екатеринбургом. Позже на предприятии заявили, что устранили их.