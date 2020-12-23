Вакантный мандат депутата челябинского ЗСО передан руководителю исполкома "ЕР"
Избирательная комиссия Челябинской области передала вакантный мандат депутата ЗСО руководителю регионального исполкома "Единой России" Денису Моисеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.
Моисеев зарегистрирован депутатом Законодательного собрания Челябинской области от партии "Единая Россия".
Напомним, депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 15 декабря приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Андреева. Он сложил полномочия, чтобы работать в Общественной палате региона.