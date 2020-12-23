СМИ: Соцсети обяжут удалять обидные и незаконные публикации пользователей

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона об обязанности соцсетей блокировать противоправную информацию.

Их хотят обязать не только реагировать на жалобы пользователей Сети, но и самостоятельно искать и удалять такую информацию, в том числе ту, которая затрагивает деловую репутацию россиян, а также установленные законами ограничения.

При этом законопроект не предполагает санкций за нарушение новых требований.

Третье чтение документа состоится 23 декабря. Если его примут, он может вступить в силу с 1 февраля 2021 года, пишут "Ведомости".

Поправка обяжет соцсети мониторить размещаемый в них контент. К запрещенным материалам относится порнография с несовершеннолетними, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способы совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.