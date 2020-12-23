В 2021 году прокуратура откажется от проверок малого бизнеса

Российский генпрокурор Игорь Краснов обязал региональных прокуроров и подразделения Генпрокуратуры не включать малый бизнес в план проверок на следующий год.

Такое решение принято в рамках объявленного кабмином моратория на проверки из-за эпидемии COVID-19, пишет "Коммерсант".

Ранее поручение продлить мораторий дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, необходимо донастраивать меры поддержки предприятий и предпринимателей, особый акцент сделать на поддержке малого и среднего бизнеса.