23 Декабря 2020
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Экономика В России
малый бизнес торговые сети тюмень (2016) | Фото: Константин Шевченко

В 2021 году прокуратура откажется от проверок малого бизнеса

Российский генпрокурор Игорь Краснов обязал региональных прокуроров и подразделения Генпрокуратуры не включать малый бизнес в план проверок на следующий год.

Такое решение принято в рамках объявленного кабмином моратория на проверки из-за эпидемии COVID-19, пишет "Коммерсант".

Ранее поручение продлить мораторий дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, необходимо донастраивать меры поддержки предприятий и предпринимателей, особый акцент сделать на поддержке малого и среднего бизнеса.

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В 2021 году прокуратура откажется от проверок малого бизнеса

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Теги: прокуратура, бизнес, проверки



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Ранее 30.11.2020 11:10 Мск Мораторий на проверки малого бизнеса в России продлили на год

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