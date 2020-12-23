НИФИ: маркировка воды и молока не приведет к росту цен

Маркировка молочной продукции и бутилированной воды в России не приведет к росту цен в стране.

Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ). Там считают, что после маркировки бизнес и государство будут в плюсе, при этом цены останутся на прежнем уровне.

По словам экспертов, у рынка продовольственных товаров есть потенциал к увеличению эффективности, в том числе за счет сокращения посреднических цепочек, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России станет обязательной маркировка ювелирных изделий.

Это произойдет с 1 января 2021 года. Оборот немаркированных ювелирных изделий будет запрещен с 1 июля следующего года. Система работает в тестовом режиме с 1 декабря.