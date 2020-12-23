23 Декабря 2020
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Экономика В России
молоко производство (2012) | Фото:

НИФИ: маркировка воды и молока не приведет к росту цен

Маркировка молочной продукции и бутилированной воды в России не приведет к росту цен в стране.

Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ). Там считают, что после маркировки бизнес и государство будут в плюсе, при этом цены останутся на прежнем уровне.

По словам экспертов, у рынка продовольственных товаров есть потенциал к увеличению эффективности, в том числе за счет сокращения посреднических цепочек, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России станет обязательной маркировка ювелирных изделий.

Это произойдет с 1 января 2021 года. Оборот немаркированных ювелирных изделий будет запрещен с 1 июля следующего года. Система работает в тестовом режиме с 1 декабря.

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НИФИ: маркировка воды и молока не приведет к росту цен

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Теги: маркировка, молоко, вода



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