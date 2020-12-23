23 Декабря 2020
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Политика В России
Михаил Абызов (2019) | Фото: Следком

Экс-министру Абызову продлили арест до марта

Московский городской суд продлил арест экс-министра "Открытого правительства"  Михаила Абызова на три месяца - до 25 марта 2021 года.

Его арестовали в марте 2019 года. Таким образом, общий срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" увеличен до двух лет.

Также срок продлен еще пяти фигурантам дела, сообщает ТАСС.

В октябре суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Средства пойдут в доход государства. Напомним, по данным ведомства, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

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Экс-министру Абызову продлили арест до марта

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Теги: Абызов, арест



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