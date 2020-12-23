Главврач Коммунарки рассказал о третьей волне COVID-19

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что существует вероятность третьей волны коронавируса.

Он привел в пример другие эпидемии, такие, как азиатский грипп и испанка. По словам медика, в настоящее время ситуация лучше, чем в начале эпидемии коронавируса. За это время врачи научились определять, у кого болезнь будет протекать легко, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение, пишет "Российская газета".

Ранее Проценко сообщил, что пик всех проблем у пациентов с COVID-19 возникает на 7-10 сутки заболевания.

При этом пациенты с коронавирусом могут страдать депрессией, так как инфекция влияет еще и на нервную систему.