22 Декабря 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Подмосковье расследуют обряд экзорцизма

В Подмосковье следователи проверяют видеозапись, на которой запечатлен обряд экзорцизма.

Ранее в сети появилось видео, где три человека удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают ее неизвестным дымом, якобы изгоняя из ребенка духов. При этом они игнорируют крики девочки о помощи. По данным СМИ, "обряд" совершался под руководством, предположительно, жительницы Подольска, участницы проекта "Битва экстрасенсов", передает РИА Новости.

Следователям предстоит установить лиц, участвовавших в съемке видеоролика, а также место и обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее, напомним, экзорцизмом занимались родители в Волгоградской области. В соцсетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд изгнания бесов. На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. Раздаётся крик "очищаемого" мальчика. Органы опеки начали проверять обстоятельства случившегося.

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В Подмосковье расследуют обряд экзорцизма

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Теги: экзорцизм, обряд, расследование



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