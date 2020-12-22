22 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суицид подростков школьник выпрыгнул из окна (2012) | Фото: vesti.ru

В Екатеринбурге охранник свел счеты с жизнью на рабочем месте

В уральской столице найден труп 68 – летнего охранника Института машиноведения УрО РАН.  Как рассказал Накануне.RU начальник пресс – службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых смерть мужчины не связана с криминалом. На месте его гибели найден колюще – режущий предмет.

 «Специалисты сыскного дела, выезжавшие на место происшествия, предполагают, что данное ЧП не носит криминальный характер. Личность мужчины представители МВД установили оперативно. Это житель Екатеринбурга по имени Александр, 1952 года рождения, работавший охранником в ЧОП. Незадолго до трагической развязки он позвонил своему сыну, сказал, как ему тяжело на душе, дал жизненные напутствия. Колюще-режущий предмет сыщики обнаружили и изъяли в качестве вещдока. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции территориального ОВД направили для принятия процессуального решения в региональный СКР», — заключил полковник Горелых.

 

 

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В Екатеринбурге охранник свел счеты с жизнью на рабочем месте

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Теги: Валерий Горелых, суицид, Екатеринбург



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