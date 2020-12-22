Он принадлежит Церкви. Екатеринбургская епархия опровергла захват Среднеуральского женского монастыря

Екатеринбургская епархия опровергла информацию, распространенную Telegram-каналом Readovka, о штурмовом захвате представителями епархии и судебными приставами Среднеуральского женского монастыря. Как сообщили Накануне.RU в епархии, вышеупомянутые лица действительно прибыли на территорию монастыря, однако только для проведения строительно-технической экспертизы, назначенной определением областного Арбитражного суда от 18 декабря 2020 года. Данная процедура необходима для оформления зданий на территории СУЖМ. По предварительной информации, на территорию захваченного монастыря запустили лишь эксперта.

"В пресс-службе епархии ранее уже сообщали о проведении работ по оформлению документации на объекты, находящиеся на территории Среднеуральского монастыря, ныне захваченного сторонниками отлученного от Церкви Николая Васильевича Романова", - сообщили в пресс-службе.



Там также напомнили, что Среднеуральский монастырь является епархиальным. Это означает, что земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании Екатеринбургской епархии и предоставлены ей для осуществления религиозной деятельности. Все договоры, заключаемые по вопросам деятельности монастыря, также заключены и с Екатеринбургской епархией.



"Согласно положениям уставов религиозных организаций в ведении Русской Православной Церкви, любое имущество религиозного назначения - это церковное имущество, порядок управления которым устанавливается Синодом, а оперативное управление осуществляется Епархиями и теми организациями, которые уполномочены Епархией. Поэтому, когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, они не свое личное сооружение возводят, но Русской Православной Церкви", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что монастырский комплекс строился Игуменией Варварой (Крыгина) при поддержке Правящего Архиерея (до июля 2011 года - Владыки Викентия, затем - Владыки Кирилла), а также при содействии духовника обители, благодетелей и меценатов Русской Церкви. В связи с этим монастырь также принадлежит Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви.



