Текслер назначил первого замначальника ГКУ Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Павла Перебатова первым заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Перебатов работает в Главном контрольном управлении Челябинской области с 2013 года.

На должности первого заместителя руководителя ГКУ он будет курировать отделы внепланового контроля в сфере закупок, планового контроля в сфере закупок и административной и судебной практики.