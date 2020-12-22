"Сбер" начал испытания беспилотных машин на дорогах Москвы

"Сбер" начал тестирование на дорогах Москвы беспилотных автомобилей собственной разработки.

До конца текущего года на улицах столицы должны появиться 10 беспилотников, разработанных Sber Automotive Technologies, в следующем году их станет больше, сообщается в пресс-релизе.

Беспилотные автомобили оснащены бортовым компьютером с картографией 2ГИС. Технической информации о машинах нет.

Отмечается, что законодательство пока не позволяет тестировать беспилотные автомобили без участия человека, поэтому за рулем машин будут находиться водители.