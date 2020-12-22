Уральские авиалинии возобновили 50%-ную скидку на перелеты для медицинских работников

Компания Уральские авиалинии решила поблагодарить сотрудников медицинских служб за неоценимый вклад в здоровье населения страны и возобновить программу #ДОБРОВРАЧАМ, в рамках которой медикам предоставляется 50% скидка от тарифа на авиабилеты.

"Сегодня мы хотим сказать "спасибо" героям уходящего года – всем медицинским работникам! В период пандемии на ваши плечи легла колоссальная нагрузка и ответственность: весь 2020 год вы провели в бессонных ночах, самоотверженно рискуя своей жизнью ради спасения других. Вы продолжаете держать оборону, борясь за здоровье каждого из нас", - написано в сообщении авиакомпании.

Получить скидку можно воспользовавшись промокодом. Для этого необходимо зайти в личный кабинет участника программы "Крылья" и перейти в раздел "Обращения". Если вы не участник программы лояльности, то присоединитесь к программе, пройдя регистрацию по ссылке.

После этого нужно перейти в раздел "Обратиться в службу поддержки" и выбрать тип заявки "Подтверждение статуса медработника". Далее идет заполнение данных и прикрепление справки о трудоустройстве с места работы из медицинского учреждения. Заявку необходимо отправить до 31 января 2021 г. (по времени Екатеринбурга).

После получения промокода необходимо приобрести билеты. Программа продлится до 31 декабря следующего года. При этом, промокод применятся только к тарифу, действует только на один заказ и не распространяется на субсидированные билеты. Применить промокод можно на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении UralAirlines. В противном случае, можно скачать его для IOS или Android. С основными условиями применения промокодов можно ознакомиться здесь.