Губернатор Тюменской области Александр Моор зарегистрировался в TikTok

Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает покорять социальные сети и зарегистрировался в TikTok, передает корреспондент Накануне.RU.

Опубликовано первое видео с главой региона. Первый опубликованный видеоролик посвящен наступающему Новому Году. На нем глава региона трясет стеклянным шаром и после этого город преображается, становится нарядным, повсюду появляются новогодние украшения.

В сети уже отпускают шутки: "а с дорогами такого шара не найдется?" - комментируют интернет-пользователи видеоролик.

Отметим, что ранее глава региона принял участие в киберспортивном матче по WORLD OF TANKS. Игра состоялась сегодня в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020 19 декабря.

Одержать победу команде губернатора не удалось.