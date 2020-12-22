Губернатор Тюменской области Александр Моор зарегистрировался в TikTok
Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает покорять социальные сети и зарегистрировался в TikTok, передает корреспондент Накануне.RU.
Опубликовано первое видео с главой региона. Первый опубликованный видеоролик посвящен наступающему Новому Году. На нем глава региона трясет стеклянным шаром и после этого город преображается, становится нарядным, повсюду появляются новогодние украшения.
В сети уже отпускают шутки: "а с дорогами такого шара не найдется?" - комментируют интернет-пользователи видеоролик.
Отметим, что ранее глава региона принял участие в киберспортивном матче по WORLD OF TANKS. Игра состоялась сегодня в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020 19 декабря.
Одержать победу команде губернатора не удалось.