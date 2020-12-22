Челябинец получил 4 года колонии за нападения на салоны сотовой связи

Житель Челябинска приговорен к 4 годам в колонии общего режима за разбойные нападения на салоны связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

24-летний мужчина признан виновным в разбое, вымогательстве и сбыт поддельных денег.

В июле 2019 года подсудимый в составе группы лиц, используя предмет похожий на пистолет, совершил разбойные нападения на салоны сотовой связи МТС, похитив свыше 54 тыс. рублей.

В ноябре 2019 г. он с соучастником на поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5 тыс. руб. купил товар в павильоне. Также он хранил в целях сбыта 15 аналогичных поддельных банковских билетов, которые были изъяты сотрудниками полиции.

В октябре 2019 г. подсудимый вымогал у знакомого под предлогом наличия долговых обязательств в размере свыше 200 тыс. рублей.

Мужчина вину признал. Заключил досудебное соглашение, изобличив двоих соучастников в совершении указанных преступлений.