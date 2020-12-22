Салехардская санавиация получила новый мобильный ИВЛ аппарат

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования салехардское отделение санитарной авиации получило новые переносной аппарат ИВЛ модели HAMILTON-T1. По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, подобная техника уже имеется в арсенале авиамедицинских бригад, при этом новый аппарат максимальной комплектации станет для врачей дополнительным подспорьем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала, главными достоинствами данной модели является компактность, мобильность, а также универсальность, благодаря чему возможно оказание медпомощи не только взрослым пациентам, но и новорожденным. Более того, современная техника позволяет перевозить на значительные расстояния даже тех пациентов, для которых проводится инвазивная вентиляция легких.

"При транспортировке пациентов, нуждающихся в непрерывной кислородной поддержке, без портативного аппарата ИВЛ не обойтись. К сожалению, иногда дети рождаются недоношенными и с врожденными патологиями. Медицинская эвакуация таких детей с любой точки Ямала в перинатальные центры должна проходить на высшем уровне. От этого напрямую зависит жизнь ребенка", - рассказала заместитель главного врача по организации работы территориального центра медицинских катастроф Елена Урсова.

Напомним, что в этом году аналогичная техника была закуплена для еще трех воздушных суден, осуществляющих оказание неотложной помощи. Данное решение принял глава региона Дмитрий Артюхов по просьбе местных медиков. Таким образом, с января санавиация использует шесть подобных аппаратов, три из которых находятся в распоряжении салехардской бригады.

Только за 10 месяцев 2020 г. авиамедицинскими бригадами на Ямале эвакуировано 4598 человек. В их числе 56 новорожденных детей, 46 из которых нуждались в медицинской эвакуации с применением аппарата ИВЛ.