В Челябинске запретили строительство возле памятника Курчатову

В Челябинске земельный участок, расположенный вокруг памятника Игорю Курчатову, включили в границы природоохранной территории. Соответствующее решение на заседании приняли депутаты челябинской гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Речь идет о земельном участке вокруг памятника в границах улиц Лесопарковая и проспекта Ленина. Ранее эта территория не входила в границы природоохранной территории и на нем было возможно возведение объектов. Депутаты приняли решение изменить статут зонирования участка. Теперь на этой территории запрещено любое строительство.

"Это была проблемная зона. Вопрос достался нам от прежней администрации. В отношении этого земельного участка мы единогласно приняли решение и включили его в зону, где невозможно на законных основаниях возведение какого-либо объекта", - рассказал спикер гордумы Андрей Шмидт.