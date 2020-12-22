22 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура Алапаевска проверит информацию о нападении собаки на 10-летнего мальчика

Прокуратура Алапаевска организовала проверку по сообщению о нападении, предположительно, бездомной собаки на 10-летнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 19 декабря около 17.00. Ребенок приехал в м-р. "Сангородок" к своей бабушке, однако пройдя буквально 10 м от остановки, на ул. Пушкина подвергся нападению собаки. Из-за этого мальчик испытал сильный испуг.

На данный момент прокуратура уже запросила информацию в администрации города касательно заключения контракта на отлов безнадзорных животных, а также документы об исполнении условий данного контракта. В случае, если таковой имеется, прокуратура даст правовую оценку работе организации-подрядчика по исполнению его условий.

Помимо этого, в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Алапаевска проверит информацию о нападении собаки на 10-летнего мальчика

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Теги: прокуратура, безнадзорная собака, мальчик, нападение



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