Контроль за оборотом оружия будет усилен

В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за оборотом оружия. Тем, кто имеет две судимости, не разрешат владеть оружием.

Проект предполагает также регулирование оборота оружия, лишенного боевых свойств - списанных револьверов и т.п. Их свободный оборот существует давно и может быть велик. За последние пять лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Хранение списанного оружия будет разрешено лишь при его регистрации в Росгвардии.

Законопроект предполагает создание единой электронной базы учета оборота оружия. Депутат Госдумы Эрнест Валеев считает, что со временем разрешение на оружие будут переведено в электронный вид.

По мнению Пискарева, новые меры послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан.