Челябинский облсуд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела экс-депутата ЗСО Чебыкина

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего депутата ЗСО, генерального директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" Владимира Чебыкина по обвинению в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размер.

Ему назначен судебный штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемый знал, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, нужна лицензия, но не принимал мер для ее получения. Он незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате он извлек доход в размере свыше 898 млн руб.

В ноябре Металлургический районный суд прекратил производство по уголовному делу с назначением судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Постановления суда обжаловал прокурор. Он просил его отменить и направить дело на новое судебное разбирательство. Однако апелляционная инстанция ему отказала.