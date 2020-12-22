Свердловских ветеранов поздравят с завершением года 75-летия Великой Победы и наступающим 2021 годом

В Свердловской области стартовал финальный этап проекта "Наследники Победы".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, сегодня волонтеры поздравят 50 ветеранов и участников Великой Отечественной войны с завершением 2020 года, года 75-летия Великой Победы, а также с наступающим 2021 годом. Проект "Наследники Победы" направлен на сохранение исторической памяти и улучшение эмоционального состояния участников Великой Отечественной в год распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали в детской организации "Каравелла", которая реализует проект в Свердловской области, в течение года школьники помогали в проведении церемоний вручения медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, организации "Ветеранских встреч" в Окружном Доме Офицеров, торжественного шествия и возложения цветов к памятнику воинам Уральского Добровольческого танкового корпуса. Также дети представили спектакль "Я еще не хочу умирать…" в кадетском училище Верхней Пышмы, встречались с Героями России и проводили патриотические акции.

В рамках проекта в августе на водно-спортивной базе ДОСААФ России было организовано мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине Победы Красной армии на Курско-Орловской дуге и участию в переломном сражении Великой Отечественной. В этот день в гости к детской парусной флотилии "Каравелла" традиционно приехали труженики тыла, узники, блокадники, "дети войны", ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса и ветераны Великой Отечественной. Встреча прошла с соблюдением всех норм безопасности.

Партнерами проекта "Наследники Победы" выступили Общественная палата, департамент внутренней политики Свердловской области, министерство образования и молодежной политики региона, Центр по сохранению исторической памяти Уральского добровольческого танкового корпуса, а также ветеранские организации Екатеринбурга и области.