"Синара" заплатила раньше, чтобы не встала стройка. Им спасибо надо сказать". Куйвашев ответил на "двойное" выделение средств на Дворец водных видов спорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о "двойном" выделении средств на постройку Дворца водных видов спорта к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Напомним, что в августе "Атомстройкомплекс" заключил контракт на возведение объекта с генподрядчиком строительства объектов Универсиады - компанией "Синара Девелопмент". По условиям контракта, Дворец водных видов спорта необходимо сдать до 30 декабря 2021 г. Строительство должно было обойтись в 9,99 млрд руб. — такая сумма была указана в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Позже в бюджете Свердловской области на 2021 год на возведение того же дворца выделили 6 млрд 616 млн, и теперь в целом финансирование объекта только из бюджетов разных уровней составит 14 млрд 100 млн руб., не считая денег, которые вроде бы должны были заложить частные инвесторы.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU об увеличении стоимости, губернатор ответил, что "Синара" подключилась к проекту для того, чтобы стройка продолжалась.

"Что касается "Синары Девелопмент", то "Синара" является исполнителем проекта и она вправе выстраивать свои отношения с подрядчиком. Нужны были деньги на конструкции и подготовку. Будет проведена ценовая экспертиза, за рамки которой никто не вылезет. Все мы заинтересованы, чтобы все прошло чисто и без всяких скандалов. Обязанность построить Дворец водных видов спорта лежит на региональном и федеральном бюджетах. То, что "Синара" заплатила раньше - это для того, чтобы стройку не останавливать. Мы получили право на проведение Универсиады за короткий срок. То, что "Синара Девелопмент" стала строить раньше, ей нужно спасибо сказать", - ответил Куйвашев.

Также глава региона ответил на критику того, что стоимость аналогичного дворца в Казани составила лишь 3 млрд руб. - в то время, когда в столице Татарстана тоже проходила Универсиада.

"Дворцы к Универсиаде в Казани и Екатеринбурге абсолютно разные. Также и сами проекты разные. Казань на тот момент построила Дворец водных видов спорта. Они строили дворец в 2010 году. Не буду тогда говорить о себестоимости. Сравните проекты. Проект, который возводится в Новолькольцовском, будет соответствовать всем международным требованиям. Это проект высшей категории. Наш проект Дворца водных видов спорта - он такой же, как в Будапеште. Для того, чтобы провести чемпионат по водным видам спорта, мы собирали лучшие мнения, в частности Александра Попова того же и других ведущих пловцов", - подытожил он.

Напомним, в мае правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому АО "Синара-Девелопмент" (входит в "Группу Синара" Дмитрия Пумпянского) стало единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Деревня Универсиады расположится на Новокольцовском тракте.