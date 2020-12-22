Суд в Челябинске изменил меру пресечения директору кооператива, обвиняемому в мошенничестве на 10 млн рублей

Челябинский областной суд изменил меру пресечения руководителю СПК "Октябрьское" Олегу Белоусову с заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, директору и исполнительному директору сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьский" предъявлено обвинение в мошенничестве. Как считает следствие, в 2019 г. обвиняемые представили в региональный минсельхоз фиктивные документы о закупках молока с крестьянских подворий для получения субсидии. Объем продукции был завышен и молоко они покупали у сторонних организаций. На основании документов они получили субсидию в размере более 10 млн руб.

Один из обвиняемых был заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Олега Белоусова, отменил постановление Октябрьского районного суда, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 8 февраля 2021 года. Суд апелляционной инстанции избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 февраля 2021 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.