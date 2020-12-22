СМИ сообщили о голодовке работников ТГК-14 в Бурятии

Бурятия встречает День энергетика борьбой трудящихся отрасли за свои права.

По сообщению в "Фейсбуке" журналиста Октябрины Ешеевой, якобы утром 21 декабря акцию протеста начали сорок рабочих из двух топливно-транспортных цехов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (входят в ТГК-14), котельного цеха, и вроде бы к ним готовы присоединиться ещё около 20 человек из персонала ТЭЦ-2.

Планируются также пикеты у зданий правительства Республики Бурятия, Народного Хурала и мэрии Улан-Удэ и обращение в Генпрокуратуру.

По сообщениям СМИ, протестующие требуют повышения заработной платы и присоединения к отраслевому тарифному соглашению.

При этом в ПАО "ТГК-14" заявляют, что информация о массовой голодовке на рабочих местах работников улан-удэнских ТЭЦ является недостоверной. "На сегодняшний день о своём участии в протесте в СМИ и социальных сетях заявлял только один грузчик топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1. Данный работник также индивидуально участвовал в одиночных митингах на крыльце правительства Бурятии", - говорится в сообщении компании.