Бар в Челябинске накажут за концерт комика Михаила Шаца, который прошел с нарушениями

Концерт комика Михаила Шаца в Челябинске в кафе Brewki Bar прошел с нарушениями ковидных ограничений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минульта региона, учреждение нарушило распоряжение правительства области о запрете проведения зрелищно-развлекательных мероприятий. Посещение концертов допускается при условии согласования их проведения с министерством культуры Челябинской области.

"В минкульт региона ни владельцы заведения, ни организаторы концерта Михаила Шаца не обращались", – отметил министр культуры области Алексей Бетехтин.

Минкульт из-за нарушений на концерте обратился в Роспотребнадзор, который будет инициировать судебное разбирательство в отношении заведения.

Стоит отметить, что ранее в баре уже были выявлен нарушения. Во время проверки был составлен протокол за курение кальяна.