"На клюшку все не закрыто": свердловский губернатор прокомментировал массовые увольнения врачей в Артемовском

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о массовых увольнениях медиков в Артемовском. Так, ранее местную поликлинику покинули более 15 сотрудников здравоохранения. По словам главы региона, на место 16 уволенных врачей пришли 11 специалистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Артемовском уволились 16 и были приняты 11. Говорить, что все закрыто на клюшку не надо. Если такие факты есть о них нужно сообщать", - призвал Куйвашев.