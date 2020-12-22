Суточное количество covid-зараженных свердловчан снова достигло отметки в 400 человек

На территории Среднего Урала зарегистрировано 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 150 из которых – жители Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Остальные заболевшие являются жителями Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артемовского, Богдановича, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев в регионе составляет 54 тыс. 939 человек. 47 тыс. 253 из них уже оправились от болезни, включая и 407 человек, выписанных накануне. Статистика смертности также продолжает расти и, включая 17 новых случаев, составляет 1 тыс. 360 человек.

546 человек находятся в тяжелом состоянии. 333 из них – в реанимационно-анестезиологических отделениях, 211 подключены к ИВЛ. 1 тыс. 38 пациентов в состоянии средней степени тяжести наблюдаются специалистами государственных медучреждений. Еще 2 тыс. 427 таких зараженных – муниципальных.