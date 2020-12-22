В России за сутки выявили еще более 28 тысяч новых случаев коронавируса

28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Также за это время скончался 561 человек, полностью выздоровело - 24 158.

В Москве суточный прирост составил 7237, в Петербурге – 3760, в Московской области – 1498.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 906 503 человека, заболевших COVID-19.

За весь период в России от коронавируса скончалось 59 912 человек, выздоровело - 2 319 520.

21 декабря был поставлен новый антирекорд: в России выявили 29 350 случаев коронавируса за сутки. Зафиксировано 493 летальных исхода