22 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская дума приняла бюджет города на 2021 год в окончательном чтении

Депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрели и приняли во втором и окончательном чтении бюджет города на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг..

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, общий объем доходов составит 47 млрд 166 млн руб. при расходах в 48 млрд 82 млн руб. Таким образом дефицит приравнивается к 1 млрд 655 млн руб.

При этом 66% финансирования будет направлено на сферы социального характера, такие как: образование (26 млрд 185 млн), ЖКХ (2 млрд 766 млн), национальная экономика (9 млрд 632 млн), социальная политика (3 млрд 721 млн), общегосударственные вопросы (3 млрд 425 млн), физическая культура и спорт (1 млрд 377 млн) и культура (1 млрд 336 млн)

Председатель комиссии гордумы по бюджету и экономической политике Елена Бондаренко отметила, что проект бюджета Екатеринбурга обсуждался на всех постоянных комиссиях гордумы, а в ноябре текущего года был одобрен горожанами по итогам публичных слушаний.

В свою очередь, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Орлов отметил конструктивный подход при формировании городской казны, что позволит добиться больших результатов в развитии стратегически важных для уральской столицы направлений. Особенно это касается увеличения доходной части бюджета для реализации таких масштабных мероприятий как подготовка к 300-летний юбилей и Универсиада-2023.

"Екатеринбуржцы должны получить серьезное наследие, которым будут пользоваться многие годы. Это наша с вами совместная работа", – обратился к народным избранникам Алексей Орлов.

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Екатеринбургская дума приняла бюджет города на 2021 год в окончательном чтении

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Теги: бюджет, 2021 год, социальная сфера, Екатеринбург



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