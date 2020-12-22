"Рост будет продолжаться": на Среднем Урале увеличилось число кибермошенничеств

На Среднем Урале в разы увеличилось число кибермошенничеств. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.

По его словам, статистика показывает значительный рост таких преступлений.

"Только мошенничеств, совершенных в интернете, за 11 месяцев зарегистрировано 5 тыс. 900, столько же возбуждено уголовных дел. В прошлом году таких преступлений было 3 тыс. 600, произошел заметный рост. В этом году зарегистрировано 1 тыс. 700 краж с карт граждан, в прошлом году их было 1 тыс. 300. Здесь рост незначительный, но он есть. И в дальнейшем мы прогнозируем, что он продолжится", - отметил представитель полиции.

Как добавил специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, за первое полугодие 2020 года в Свердловской области банки сообщили о 1 тыс. 250 несанкционированных операциях. Ущерб оценивается в 7,7 млн рублей. Он уточнил, что данные за второе полугодие станут известны уже после Нового года.

"Нам с вами важно не прощать мошенникам потерю даже в 100-150 рублей. Обязательно сообщайте в ваш банк о произошедшей атаке. Так мы защитим своего соседа, а сосед защитит нас. Получится такая круговая оборона, это очень важно", - призвал эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, также в Уральском Банке России назвали причину утечек данных клиентов и рассказали, можно ли украсть деньги с помощью записи голоса.