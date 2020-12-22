22 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области расширят меры поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны

Депутаты комитета по социальной политике одобрил изменения в закон области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. 

Изменения в закон "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц", внесенные на рассмотрение областного парламента губернатором Алексеем Текслером, предусматривают распространение действия закона на граждан, родители которых умерли от заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, во временные рамки ведения боевых действий, определенные Законом области; умерли вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, после установленных периодов ведения боевых действий.

При этом детям, родители которых умерли после войны вследствие указанных выше причин, меры социальной поддержки могут быть предоставлены при условии, если они родились не позднее 13 марта 1940 года для детей участников войны с Финляндией, 9 (11) мая 1945 года — для детей участников Великой Отечественной войны и З сентября 1945 года - для детей участников войны с Японией.

Отметим, на сегодняшний день под действие закона попадают около 27000 тысяч жителей Челябинской области.

Депутаты комитета по социальной политике поддержали законопроект и рекомендовали его к принятию на заседании Законодательного Собрания в первом и третьем чтениях.

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В Челябинской области расширят меры поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны

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