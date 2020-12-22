Для уборки снега на свердловских улицах была привлечена 471 единица техники

Для устранения последствия снегопада в Свердловской области за минувшие сутки была подключена 471 единица снегоуборочной техники подрядных организаций, которые осуществляли свою работу с 5 утра понедельника и до сегодняшней ночи. Напомним, что порывы ветра достигали 25 м/с.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона со ссылкой на управление автомобильных дорог Свердловской области, работа по уборке снега сильно затянулась как раз из-за метели, которая перегоняла снежные массы обратно на проезжую часть, а высота снежного покрова достигла 4 см.

Сегодня ночью на улицах Среднего Урала было задействовано 296 комбинированных дорожных машин, 52 автомобиля с отвалом, 78 автогрейдеров и 45 единиц другой техники, тракторов и погрузчиков. Помимо этого, для борьбы с гололедом и снежным накатом было использовано 7,6 тыс. куб.м. противогололедных материалов.

Только за период снегопада зафиксировано три ДТП, в которых пострадало четыре человека. В связи с этим, специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. В настоящее время трассы инспектирует 13 человек, курирующих заснеженные районы. Для снижения риска попадания в ДТП, просьба для всех водителей соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при вождении автотранспорта.

На данный момент почти 11 тыс. км региональных дорог обслуживают девять подрядных организаций и более 1,2 тыс. единиц дорожной техники.