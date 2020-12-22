22 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор исключил новогодние ограничения на развлечения в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможных ограничениях в регионе и Екатеринбурге. Как передает корреспондент Как сообщили Накануне.RU ограничений по петербургскому сценарию не планируется. 

Тем не менее, по словам Куйвашева,  меры будут ужесточены, если будет расти заболеваемость коронавирусом в регионе. 

"Предпосылок для ограничений нет. Применять их не планируем. Многое зависит от нас с вами. Масочный режим это самое эффективное средство. Все зависит от того, как мы соблюдаем данный масочный режим. Если мы увидим, что ситуация развивается по негативному варианту, то тогда введем ограничения. Предпосылок таких нет", - заключил губернатор.

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Свердловский губернатор исключил новогодние ограничения на развлечения в регионе

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Теги: ограничения, евгений куйвашев



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