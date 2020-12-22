Инфекционист спрогнозировал увеличение заразности COVID-19 через пять лет

Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более заразной, однако будет вызывать меньше осложнений, считает инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, именно такая картина наблюдается на данный момент в Великобритании. Там вирус стал контактнее на 70 процентов, однако данных о более тяжелом течении болезни нет.

Как пояснил Тимаков, вирусы мутируют постоянно. "Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина", - сказал он РИА Новости.

Ранее официальные власти Великобритании сообщили о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса нового типа обладает большей заразностью, однако пока неизвестно, как изменится летальность в результате мутации.