В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 305 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 305 случаев COVID-19, 13 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 33 тыс. 331 человека.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 285 заболевших. За сутки выписаны 147 человека, всего в регионе выздоровели 20 тыс. 846 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19 скончались мужчины 50 и 74 лет и женщины 45, 54, 62, 72, 74 и 93 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 56, 61, 81, 81 и 85 лет.