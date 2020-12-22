Александр Моор в своем послании процитировал послание Якушева

Выступая с посланием на сегодняшнем заседании областной думы, губернатор Александр Моор вспомнил о своем предшественнике Владимире Якушеве и процитировал его послание 2013 г., передает корреспондент Накануне.RU.

"Из года в год мы оперируем одной и той же комфортной точкой отсчета - "средним уровнем по стране". Хватит. Тюменская область во многих отношениях является одним из передовых регионов РФ. Конечно, это приятно. Но раз мы уже вошли в "высшую лигу", давайте играть по ее правилам", - процитировал губернатор послание Якушева.

"Разделяю этот подход. И в его рамках немало достигнуто. Недаром, согласно недавнему совместному исследованию консультативного совета по иностранным инвестициям и компании "Ernst & Young", Тюменская область оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и иностранных инвестиций регионов России", - заявил Моор.

Однако он отметил, что не все замечательно. В других авторитетных рейтингах - товарный экспорт по итогам прошлого года - 31 место. По динамике этот показатель еще хуже. В рейтинге ВШЭ инновационного развития субъектов РФ - 25 место, по субпараметру "качество инновационной политики" - 67, социальное благополучие населения по рейтингу ФоРГО - 15 место.

"Может ли Тюмень смириться с подобными показателями? Конечно, нет!" - заявил глава региона.